Ярмоленко зацікавив Вольфсбург, але вже обрав Вест Хем

Франція — 19:11 212
-
Відео дня: зустріч Буффона в Парижі – бурхливе вогняне шоу від ультрас ПСЖ
-
Ярмоленко прибув до тренувального табору Вест Хема – перехід максимально близькийАнглія — 18:23 1296
-
ЧС-2018: Росія знову під підозрами в допінгу – "вони вживають цей препарат, мов шампунь у душі"ЧС 2018 — 17:49 1626
-
Вукоєвіч прокоментував виключення із делегації збірної Хорватії на ЧС-2018ЧС 2018 — 16:29 6573
-
Вукоєвіч виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через слова про Україну після перемоги над РосієюЧС 2018 — 15:33 14107
Всі новини