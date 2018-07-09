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Ярмоленко зацікавив Вольфсбург, але вже обрав Вест Хем

16:50 3282 Читать на русском
Ярмоленко зацікавив Вольфсбург, але вже обрав Вест Хем
Ярмоленко у матчі проти Вольфсбурга

Вінгер дортмундської Борусії Андрій Ярмоленко мав ще один цікавий варіант для продовження кар'єри.

Ярмоленко міг опинитись у Вольфсбурзі, який начебто був зацікавлений у трансфері 28-річного українця, інформує Spox.com.

Невиправдані очікування та перспективні конкуренти. Чому Борусія Д хоче продати Ярмоленка, який витиснув максимум

Однак, отримавши конкретну пропозицію лише від Вест Хема, екс-капітан Динамо вирішив обрати саме англійський клуб.

Раніше повідомлялось, що Вест Хем та Борусія Д поки не можуть узгодити суму трансферу Ярмоленка. Лондонці пропонують за українця 25 млн євро, враховуючи бонуси, тоді як Борусія хоче отримати на 3 млн євро більше.

Теги
Головне Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Вест Хем Вест Хем Німеччина Вольфсбург Вольфсбург
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