Наставник Вест Хема Девід Мойєс розповів про кадрові проблеми перед дуеллю з лідером АПЛ.

"На даний момент ми, здається, в порядку. Ми все ще чекаємо на повернення Артура Масуаку, також і Андрій Ярмоленко, як і раніше, залишається з травмою зв'язок.

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Раян Фредерікс зазнав незначного пошкодження, але ще побачимо, як він почуватиметься після тренування", – цитує Мойєса офіційний сайт лондонців.

Нагадаємо, агент Ярмоленка анонсував повернення українця на поле вже на початку березня. Поєдинок 26-го туру АПЛ Ман Сіті – Вест Хем відбудеться 27 лютого, початок о 14:30.

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