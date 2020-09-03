У стартовому матчі Ліги націй сезону-2020/21 збірна України зустрічалась зі швейцарцями. Півзахисник англійського Вест Хема Андрій Ярмоленко зумів відзначитись у воротах суперника вже на 14 хвилині.

Україна – Швейцарія – відео шедеврального гола Ярмоленка

Для 30-річного українця цей гол став 38-м у футболці "синьо-жовтих". Від найближчого переслідувача – Євгена Коноплянки – він відірвався вже на 17 влучних пострілів. Лідером за кількістю голів і надалі залишається нинішній тренер збірної Андрій Шевченко – на рахунку української легенди 48 голів.

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