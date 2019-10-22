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Ярмоленко закликав гравців Вест Хема задуматися над своєю грою після поразки від Евертона

10:45 904 Читать на русском
Ярмоленко закликав гравців Вест Хема задуматися над своєю грою після поразки від Евертона
Андрій Ярмоленко / ФК Вест Хем

Нападник Вест Хема та збірної України Андрій Ярмоленко висловив незадоволення грою своєї команди у матчі проти Евертона в 9-му турі АПЛ.

17’ Бернард
90+2’ Гілфі Сігурдссон
 
17’ Бернард
90+2’ Гілфі Сігурдссон

"Це футбол. Спочатку ти святкуєш і почуваєшся найкращим у світі, а вже через чотири дні проводиш такий матч, як з Евертоном, після якого варто сісти і подумати про свою гру.

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Потрібно глибше покопатися в самих собі. Ми були недостатньо агресивні, провели дуже поганий матч. Треба проаналізувати цю гру, щоб наступного разу в черговому матчі ми показали фанатам готовність боротися за результат заради нашого клубу.

Я завжди готовий виходити на поле, але вирішує тренер. Цього тижня я спробую переконати його, що я готовий на всі сто", – цитує Ярмоленка офіційний сайт Вест Хема.

Нагадаємо, в 9 турі АПЛ Вест Хем на виїзді поступився Евертону (0:2), а українець з'явився на полі в другому таймі. Наразі лондонці посідають 11 місце в турнірній таблиці.

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Теги
Англія Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Евертон - Вест Хем
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