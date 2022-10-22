Вінгер команди Сергія Реброва Андрій Ярмоленко демонструє, що вже адаптувався до умов чемпіонату ОАЕ. Дивіться відео чергового гола українця на "Футбол 24".

Суперником Аль-Айна у 7-му турі першості ОАЕ був Аль-Наср. Капітан збірної України традиційно вийшов з перших миттєвостей.

Розкішний асист Ярмоленка не врятував Аль-Айн від поразки – команда Реброва застрягла в середині таблиці

Вже на 5 хвилині Андрій записав до свого активу гол. Рахімі промчався лівим флангом і прострілив у зону пенальті, куди з центра поля набігав українець. Він дотягнувся до м'яча правою ногою та пробив кіпера.

Для Ярмоленка це вже шостий поспіль результативний поєдинок за Аль-Айн, за який він виступає з липня. До сьогодні в активі нашого вінгера було два голи та чотири асисти.