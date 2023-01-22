Андрій Ярмоленко відповів критикам, які накинулися на нього після кількох невдалих матчів за Аль-Айн.

Український легіонер відзначився голом у матчі чемпіонату ОАЕ проти Аль-Батаеха.

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Ярмоленко забив, коли його команда вже мала мінімальну перевагу. На 35-й хвилині Халед Альблуші віддав розкішну розрізну передачу Андрію, якому залишалось пробити повз кіпера.

Це п'ятий гол українця у складі Аль-Айна і перший з початку 2023 року. Минулого разу Ярмоленко забивав 20 грудня проти Бані Яса.

يارمولينكو يسجل هدف العين الثاني والشخصي الخامس له في المسابقة هذا الموسم..#البطائح_العين#دوري_ادنوك_للمحترفين pic.twitter.com/2yL4CduO2v — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 22, 2023

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