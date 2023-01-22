Ярмоленко забив 5 гол за Аль-Айн – відео з розкішною передачею партнера
18:58 - Читать на русском
Андрій Ярмоленко відповів критикам, які накинулися на нього після кількох невдалих матчів за Аль-Айн.
Український легіонер відзначився голом у матчі чемпіонату ОАЕ проти Аль-Батаеха.
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Ярмоленко забив, коли його команда вже мала мінімальну перевагу. На 35-й хвилині Халед Альблуші віддав розкішну розрізну передачу Андрію, якому залишалось пробити повз кіпера.
Це п'ятий гол українця у складі Аль-Айна і перший з початку 2023 року. Минулого разу Ярмоленко забивав 20 грудня проти Бані Яса.
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