Ярмоленко забив 13 переможних голів за збірну України – більше лише у Шевченка

Андрій Ярмоленко 13 разів відзначався переможними голами у збірній України.

Останній гол Андрія Ярмоленка приніс перемогу збірній України у матчі Ліги націй проти Словаччини. Андрій на 80-ій хвилині реалізував пенальті у ворота Дубравки.

Дубравка розповів, як майже відбив удар Ярмоленка з пенальті

Цей гол став 13-м м’ячем Ярмоленка, який приніс перемогу збірній України. Хавбека Вест Хема за цим показинком випереджає лише Андрій Шевченко, який наразі є тренером національної команди.

Ярмоленко в кризі? Новий футбол збірної його затінює, але допомагає розв'язати клубні проблеми

До п’ятірки кращих гравців за цим показником у збірній України також входять: Сергій Ребров (7), Сергій Назаренко (6) та Олег Гусєв (4), повідомляє Команда №1.