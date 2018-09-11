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Ярмоленко забив 13 переможних голів за збірну України – більше лише у Шевченка

11:09 922 Читать на русском
Ярмоленко забив 13 переможних голів за збірну України – більше лише у Шевченка
Андрій Ярмоленко / Футбол 24

Андрій Ярмоленко 13 разів відзначався переможними голами у збірній України.

Останній гол Андрія Ярмоленка приніс перемогу збірній України у матчі Ліги націй проти Словаччини. Андрій на 80-ій хвилині реалізував пенальті у ворота Дубравки.

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Цей гол став 13-м м’ячем Ярмоленка, який приніс перемогу збірній України. Хавбека Вест Хема за цим показинком випереджає лише Андрій Шевченко, який наразі є тренером національної команди.

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До п’ятірки кращих гравців за цим показником у збірній України також входять: Сергій Ребров (7), Сергій Назаренко (6) та Олег Гусєв (4), повідомляє Команда №1.

Ліга націй2 тур

Україна - Словаччина: Неділя 09 вересня 2018

Україна
Матч завершено
1 : 0
Словаччина
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Головне Україна - Словаччина Андрій Шевченко Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Україна Україна Збірна України
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