Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко презентував нову ініціативу для допомоги українцям, повідомляє офіційний сайт "молотків".

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32-річний хавбек разом зі ще трьома чеськими легіонерами – Владіміром Цоуфалом, Томашем Соучеком та Алексом Кралом – приєднались до чесько-українського проекту Freedom Boxes. Організація, яка базується в Чехії, збирає кошти на допомогу українцям та доставляє вантажі в Україну.

Відтепер Ярмоленко, який останні місяці займається благодійною діяльністю у Британії, разом з одноклубниками та за підтримки Вест Хема збиратиме кошти на допомогу українцям. Гуманітарна місія формуватиме невеликі бокси з продуктами, гігієнічним приладдям та особливими кошиками для українських військових.

Нагадаємо, українці вже 75-й день мужньо захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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