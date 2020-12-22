Андрій Ярмоленко та його дружина Інна і досі святкують поповнення в сім'ї.

Вінгер збірної України з коханою опублікували фотографію третього сина, який народився в кінці жовтня.

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"Наш новенький", – підписала світлину Інна у своєму Instagram. Хлопчика назвали Максимом.

Нагадаємо, у сім'ї Ярмоленка є два старші сини – Іван (народився у 2013 році) і Данило (у 2015-му).

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