Ярмоленко з дружиною виклали фото маленького сина – милота дня
17:25 - Читать на русском
Андрій Ярмоленко та його дружина Інна і досі святкують поповнення в сім'ї.
Вінгер збірної України з коханою опублікували фотографію третього сина, який народився в кінці жовтня.
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"Наш новенький", – підписала світлину Інна у своєму Instagram. Хлопчика назвали Максимом.
Нагадаємо, у сім'ї Ярмоленка є два старші сини – Іван (народився у 2013 році) і Данило (у 2015-му).
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