"Програвати завжди неприємно, тому на критику після Оболоні (виліт з Кубка України, – прим.) ми заслужили.

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Але іншої дороги, окрім як працювати далі, немає. З Олександрією вдалося використати свої моменти. Думаю, зараз для вболівальників чемпіонат досить цікавий, бо всі втрачають очки. Немає такого, як раніше, коли гра в одні ворота і хтось тільки відбивається на 0:0. Цікаво грати проти всіх.

Таблиця? Очки не рахуємо. Ми вилетіли з єврокубків та Кубка, і жодних відмазок уже немає. Якщо не виграємо чемпіонат, то треба буде закрити рота і слухати всю ту критику, яку на нас виливають", – сказав Ярмоленко у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, напередодні Динамо у матчі 9-го туру УПЛ здобуло перемогу над Олександрією (4:2) і піднялось на 5-ту сходинку турнірної таблиці. Кияни набрали 15 очок і відстають від лідера – Шахтаря – на 3 пункти (маючи 3 гри в запасі).

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