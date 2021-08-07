Товариський матч

Вест Хем – Аталанта – 2:0

Голи: Антоніо, 45+2, Форналс, 90

Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі "молотів". Для українця це був перший матч після Євро і відпустки, а от розраховувати на вихід Коваленка та Маліновського не доводилось. Перший готується до переходу в Спецію, а другий продовжує своє відновлення.

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Перемогу Вест Хему принесли ударні кінцівки у кожному з таймів. Перед свистком на перерву Аталанта влаштувала "пожежу" біля власного карного майданчика, і Антоніо скористався м'яким закиданням Бенрами. Англійці подвоїли перевагу під завісу зустрічі, коли Ярмоленка на полі вже не було. Бенрама відзначився ще одним асистом, скинувши м'яч під удар Форналса – 2:0.

Вест Хем розпочне офіційний сезон 15 серпня матчем проти Ньюкасла. Аталанта стартує дещо пізніше – 21 серпня поєдинок з Торіно.

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