Андрій Ярмоленко може покинути Вест Хем під час зимового трансферного вікна.

На українського легіонера "молотів" претендує Евертон, повідомляє Transfermarketweb.

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Мерсисайдці активно цікавилися Ярмоленком і раніше, однак вінгер обрав Вест Хем. У поточному сезоні Андрій не може похвалитися стабільною ігровою практикою – всього 10 матчів, 2 голи та 3 асисти. Його контракт з Вест Хемом розрахований до літа 2022-го, нинішня ціна за Transfermarkt – 7,5 млн євро.

Додамо, що після 14 турів Евертон зіркового Карло Анчелотті розташувався на четвертій сходинці АПЛ.

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