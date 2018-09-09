Ярмоленко: Вважаю, що була нічийна гра, добре, що ми перемогли

Автор єдиного забитого м'яча у матчі 2-го туру Ліги націй Україна – Словаччина (1:0) Андрій Ярмоленко поділився враженнями від поєдинку.

"Думаю, що гра була більше нічийна, але добре, що виграли. Тяжко грати у Львові без уболівальників, звикли, що тут божевільна підтримка, було незвично грати. Слава Богу не програємо на Арені Львів. Всі хлопці тільки "за" те, щоб всі матчі збірної проводилися у Львові. Люди тут люблять футбол.

Перед пенальті не переживав. Мені хотілося забити. Іноді те, що тобі хочеться забити, заважає. Десь я переживав за те, що хлопці старалися протягом всієї гри, віддавали усі сили, не хотілося підвести їх і всю країну.

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Яремчук? Йому рано ще пробивати пенальті, нехай набереться досвіду. Насправді, це жарти, у нас є тренерський штаб, який визначає того, хто буде бити пенальті. Хто буде це робити – неважливо, головне, щоб ми перемагали і тішили вболівальників.

Заміни і у матчі проти Чехії відіграли свою роль, і зараз. Найголовніше, що всі переймаються за результат і нашу гру. Всі розуміють, що виходять битися і грати за свою країну. Зараз хлопці більше розуміють, що потрібно робити на футбольному полі і чого вимагає тренерський штаб. Ми намагаємось грати у свій футбол. Наш тренерський штаб прагне грати у сучасний футбол.

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Матч проти Чехії був більше змістовний з нашого боку. У цьому матчі було важко, адже грали без глядачів. Вважаю, що була нічийна гра, проте добре, що нам вдалось перемогти. Було видно, що всі билися і віддавали усі сили", – розповів Ярмоленко FootballHub.

Нагадаємо, збірна України мінімально перемогла Словаччину у другому туру Ліги націй. Єдиний гол у поєдинку забив Андрій Ярмоленко з пенальті.