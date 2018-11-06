toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ІНТЕР - БАРСЕЛОНА НАПОЛІ - ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР

Ярмоленко вважає себе найкращим гумористом національної збірної та звинувачує Зінченка у любові до камер

15:52 507 Читать на русском
Ярмоленко вважає себе найкращим гумористом національної збірної та звинувачує Зінченка у любові до камер
Андрій Ярмоленко / Фото: соцмережі

На думку Андрія Ярмоленка, гумор Зінченка ще дещо дитячий, а його – зрілий.

"Я не бачу, хто в гуморі сильніший за мене в збірній. Так, Сєля, але він в списку Б.

У тебе (Зінченка, який виконував роль журналіста, – прим. "Футбол 24") гумор для одинадцятикласниць, ти можеш показати тамагочі або ще щось, вони посміються. У мене більш розвинений гумор.

Шевченко оприлюднив заявку на матчі зі Словаччиною та Туреччиною – у списку молодий талант Динамо

Зінченко – хороший хлопець, але у нього є один недолік. Він бачить камеру, біжить до неї, "Зніміть мене, будь ласка, зніміть". Ось ми пишемо інтерв'ю, на твоєму місці повинен сидіти журналіст, але чомусь сидиш ти. Я ось цього взагалі зрозуміти не можу", – сказав Ярмоленко у трансляції на каналі ФФУ в Youtube.

"Треба пишатись, що український тренер працював у московському Спартаку". В'ячеслав Грозний – про себе, УПЛ та Україну

Теги
Олександр Зінченко Олександр Зінченко Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Євген Селезньов Євген Селезньов Збірна України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
36
хв
Наполі
22:00
Парі Сен-Жермен
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук