Ярмоленко вважає себе найкращим гумористом національної збірної та звинувачує Зінченка у любові до камер

На думку Андрія Ярмоленка, гумор Зінченка ще дещо дитячий, а його – зрілий.

"Я не бачу, хто в гуморі сильніший за мене в збірній. Так, Сєля, але він в списку Б.

У тебе (Зінченка, який виконував роль журналіста, – прим. "Футбол 24") гумор для одинадцятикласниць, ти можеш показати тамагочі або ще щось, вони посміються. У мене більш розвинений гумор.

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Зінченко – хороший хлопець, але у нього є один недолік. Він бачить камеру, біжить до неї, "Зніміть мене, будь ласка, зніміть". Ось ми пишемо інтерв'ю, на твоєму місці повинен сидіти журналіст, але чомусь сидиш ти. Я ось цього взагалі зрозуміти не можу", – сказав Ярмоленко у трансляції на каналі ФФУ в Youtube.

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