Поєдинок другого за силою євротурніру проти Генка Андрій Ярмоленко розпочне зі старту, повідомляє прес-служба "молотків".

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Для 31-річного українця це буде лише третій у сезоні вихід з перших хвилин. До цього лідер збірної України з'являвся у стартовому складі проти Рапіда (2:0) у Лізі Європи та Манчестер Юнайтед (1:0) у Кубку англійської ліги. Загалом в активі Ярмоленка лише 186 хвилин та нуль результативних дій у 10 матчах поточної кампанії.

До слова, перед поєдинком третього туру ЛЄ проти Генка підопічні Мойєса очолюють квартет H з шістьма очками. Поєдинок з Генком розпочнеться о 22:00 за Києвом.

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