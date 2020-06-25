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Ярмоленко втратить відразу трьох партнерів – Вест Хем повідомив список "вигнанців"

15:41 - Читать на русском
Ярмоленко втратить відразу трьох партнерів – Вест Хем повідомив список "вигнанців"
Ярмоленко і Санчес / Getty Images

Вест Хем змушений попрощатися з деякими гравцями, які не продовжили контракт на завершальну частину сезону.

Пабло Сабалета, Карлос Санчес і Джеремі Нгакія покинуть клуб 30 червня, інформує офіційний сайт лондонців.

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Сабалета приєднався до "молотів" три року тому і відразу завоював прихильність фанатів. Поточний сезон (9 зіграних матчів) аргентинця зіпсувала травма, через яку Вест Хем не захотів продовжувати контракт. Санчес також мав проблеми зі здоров'ям – жодної зіграної хвилини в АПЛ 2019/20. Натомість Нгакія став одним з відкриттів Мойєса, завоювавши місце на правому фланзі оборони. Вест Хем пропонував 19-річному англійцю новий контракт на покращених умовах, але відмовився сам гравець.

Нагадаємо, наразі команда Андрія Ярмоленка посідає 17 сходинку АПЛ, випереджаючи зону вильоту лише за додатковими показниками.

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