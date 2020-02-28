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Ярмоленко все ближчий до повернення на поле – тренер Вест Хема поділився останніми новинами

17:04 35 Читать на русском
Ярмоленко все ближчий до повернення на поле – тренер Вест Хема поділився останніми новинами
Андрій Ярмоленко / ФК Вест Хем

Наставник "молотків" Девід Мойєс розповів про підготовку команди до чергового матчу чемпіонату Англії.

 

"Андрій Ярмоленко зіграв у тренувальному матчі (проти Тоттенхема – прим.). Він наближається, але поки що не готовий повернутись на поле повноцінно.

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Джек Вілшер повернувся до виконання роботи на полі, і він прогресує. Я сподіваюся, що він зіграє у цьому сезоні, і набере свою оптимальну форму, однак я не можу цього гарантувати", – сказав Мойєс на прес-конференції перед матчем 28-го тру АПЛ проти Саутгемптона.

Нагадаємо, напередодні Ярмоленко зіграв у "секретному" товариському поєдинку проти Тоттенхема, головною метою якого була перевірка фізичної готовності кількох гравців, зокрема, українця та колумбійця Карлоса Санчеса.

Нагадаємо, Андрій востаннє виходив на поле у офіційних матчах ще 14 грудня 2019 року у поєдинку чемпіонату Англії проти Саутгемптона – відтоді Андрій відновлювався після пошкодження м'яза стегна. Загалом у поточному сезоні Ярмоленко провів за Вест Хем 15 матчів, забив 3 голи і віддав 1 результативну передачу.

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