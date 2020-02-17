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Вест Хем має найменші шанси серед аутсайдерів вилетіти у Чемпіоншип – дані аналітичного порталу

17 лютого 14:37 989 Читать на русском
Вест Хем має найменші шанси серед аутсайдерів вилетіти у Чемпіоншип – дані аналітичного порталу
Вест Хем / Фото ФК Вест Хем

Авторитетний портал FiveThirtyEight зробив прогноз щодо аутсайдерів АПЛ.

Після 25-ти турів АПЛ "молотобійці" розташувались на 18-му місці. До рятівної 17-ї сходинки, на якій розташувалась Астон Вілла, команді Ярмоленка бракує одного очка.

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Аналітики FiveThirtyEight підрахували, що шанси лондонського клубу понизитись у класі становлять 41%. Це на 4% менше, ніж у Вілли, та на 8% менше, ніж у 16-го Борнмута.

Для порівняння, Норвіч з 93% гарантією покине елітний дивізіон Англії. Турнірне становище АПЛ за посиланням.

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Українці за кордоном Англія Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Астон Вілла Астон Вілла Норвіч Норвіч Борнмут Борнмут
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