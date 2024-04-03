Динамо та Шахтар здобули розгромні перемоги з потужними камбеками зірок. Ці виступи міг затьмарити лише герой Чорноморця, який оформив перший хет-трик у нинішньому чемпіонаті. Тривають катастрофи Полісся і Металіста 1925 під керівництвом Віктора Скрипника.

Продажем Луніна займеться легендарний агент Моурінью, сумніви Анчелотті позбавили українця нагороди

У сусідній Польщі розвивалася своя сага з українським слідом. Екс-тренер Динамо Олександр Хацкевич опинився на межі звільнення зі Заглембє Сосновець. До жалюгідних результатів додалися бійка з ультрас, розбірки з журналістами і дивні заяви щодо тактичної підготовки команди. Усе це та навіть більше розібрав Футбол 24 у новому випуску на YouTube-каналі.