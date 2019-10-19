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Ярмоленко вразив легенду Вест Хема – від українця очікують продовження феєрії в матчі з Евертоном

11:48 892 Читать на русском
Ярмоленко вразив легенду Вест Хема – від українця очікують продовження феєрії в матчі з Евертоном
Андрій Ярмоленко у Вест Хемі / офіційний сайт клубу

Колишній нападник Вест Хема Тоні Котті вважає, що Андрій Ярмоленко повинен стати ключовим гравцем команди в поєдинку 9-го туру АПЛ проти Евертона.

 

"Вест Хем сподівається повторити результат минулорічного виїзного матчу проти Евертона (3:1 на користь "молотів" з дублем Ярмоленка – прим. "Футбол 24"). Команда повинна зосередитися виключно на власній грі, не думаючи про проблеми суперника, який програв 4 матчі чемпіонату поспіль. Минулого року в аналогічній ситуації був Вест Хем, але здобув переконливу перемогу.

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Якщо гравці проявлять свої найкращі якості та менталітет, то, безумовно, вийдуть переможцями в поєдинку.

Ярмоленко повернувся на поле після важкої травми. Це була довга та важка дорога, тому багато людей цінують зусилля Андрія. Після пошкоджень гравці завжди потребують часу для набрання найкращої форми. Подібне було з Лансіні, а тепер з Ярмоленком. Йому потрібно було дати час, а протягом останніх тижнів він вже виглядав набагато сильнішим. Андрій продемонстрував фантастичну якість гри і я сподіваюся побачити його ще кращим в грі з Евертоном", – розповів Котті прес-службі Вест Хема.

До слова, матч Евертон – Вест Хем розпочнеться сьогодні, 19 жовтня, о 14:30. Зауважимо, що в останніх 3-х поєдинках АПЛ Ярмоленко забив 2 голи. Також в активі вінгера переможний м'яч у ворота збірної Португалії, який дозволив національній команді України достроково вийти на Євро-2020.

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Тоні Котті – англійський нападник, який грав як за Вест Хем, так і за Евертон. У складі "молотів" провів 8 років (з перервами) та забив більше 100 голів.

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