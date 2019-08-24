Ярмоленко вперше в сезоні потрапив у стартовий склад Вест Хема

Англія — 17:51 30
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Уотфорд – Вест Хем: 2 швидкі голи, Ярмоленко як один з найактивніших героїв матчу і божевільний промах українця
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Барселона Б хоче орендувати Василя Кравця, – ЗМІІспанія — 14:34 1215
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