Ярмоленко вперше в сезоні потрапив у стартовий склад Вест Хема

Вінгер лондонського Вест Хема Андрій Ярмоленко з перших хвилин розпочне поєдинок 3-го туру АПЛ проти Уотфорда.

Українець вийде в старті "молотків" у поєдинку на Вікарідж Роуд, повідомляє офіційний твіттер Вест Хема.

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Це перша поява Ярмоленка в стартовому складі лондонців у нинішньому сезоні. Перший тур він пропустив, а в другому вийшов на заміну в другому таймі гри проти Брайтона.

Стартовий склад Вест Хема:

Фабіанскі – Фредерікс, Огбонна, Діоп, Масуаку – Нобл, Райс – Ярмоленко, Лансіні, Андерсон – Аллє