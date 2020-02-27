Ярмоленко вийшов на поле у "секретному" матчі проти фіналіста Ліги чемпіонів

Вінгер збірної України спробував свої сили у спарингу після травми. Суперником Вест Хем став Тоттенхем, а гра відбувалася за зачиненими дверима.

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко вперше з’явився на полі у контрольному матчі Вест Хема проти Тоттенхема, повідомляє ExWHUemployee на власній сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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Товариська гра між лондонськими клубами відбувалась за зачиненими дверима. Головною метою цього матчу був так званий фітнес-тест – перевірка фізичної готовності кількох гравців, зокрема, українця Андрія Ярмоленка і колумбійця Карлоса Санчеса.

Нагадаємо, українець востаннє виходив на поле у офіційних матчах ще 14 грудня 2019 року у поєдинку чемпіонату Англії проти Саутгемптона – відтоді Андрій відновлювався після пошкодження м'яза стегна.

Загалом у поточному сезоні Ярмоленко провів за Вест Хем 15 матчів, забив 3 голи і віддав 1 результативну передачу.

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