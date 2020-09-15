Ярмоленко потрапив до старту Вест Хема на матч Кубка ліги
21:18 - Читать на русском
Український легіонер лондонського клубу має шанс вже сьогодні відкрити лік своїм голам в офіційних матчах нового сезону.
Український півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко потрапив до стартового складу на сьогоднішній матч 1/32 фіналу турніру Кубка ліги. Суперником "молотів" стане представник Чемпіоншипа – Чарльтон. Лондонське дербі розпочнеться о 21:30.
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Нагадаємо, Ярмоленко вже встиг зіграти у стартовому турі АПЛ проти Ньюкасла, вийшовши на заміну у другому таймі. Його команда на власному полі поступилась "сорокам" 0:2.
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