"Я вважаю, що Англія заслужено виграла. Вітаю їх. Нас зламав швидкий м'яч, тому що у нас була стратегія і тактика, але швидко пропустили і все зламалося.

Україна – Англія – 0:4 – відео голів і огляд матчу

У нас чудова команда з хорошим колективом, нас нічого не зламає. Незважаючи на результат, я пишаюся, що перебуваю в цьому колективі. Вважаю, що чвертьфінал – величезне досягнення. Вітаю наших вболівальників з таким результатом. Виступили добре. У деяких матчах могли зіграти краще, але я задоволений результатом.

Ми затрималися довше, ніж Німеччина і Португалія. Зараз ми програли, але потрібно дивитися, кому програли – одній з найкращих команд світу", – заявив Ярмоленко в ефірі ТК Футбол.

Зауважимо, для "синьо-жовтих" це Євро увійде в історію – наша команда вперше грала в 1/8 та 1/4 фіналу.

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