"Як мені проводити домашній матч у Бухаресті? Звісно, це непросто, для нас краще грати в Україні, але зараз у нашій країні війна, тому нам доводиться грати тут. Втім, люди тут дружні до нас, і ми це дуже цінуємо.

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Чи вперше в Румунії? Ні, я вже грав тут. Звісно, хочу запросити усіх наших людей та місцевих жителів, які цікавляться футболом, на завтрашній матч, приходьте та підтримайте нас. Цей матч для уболівальників, усі, хто зараз у Румунії, ви нам потрібні на стадіоні, адже ми граємо для вас.

Звісно, ми готові. Розуміємо, що перший матч ми зіграли не на своєму рівні. У нас є 90 хвилин, щоб виправити ситуацію", – наводить слова Ярмоленка офіційний сайт Динамо.

Додамо, що вже завтра відбудеться матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій Динамо – Аріс. Перший поєдинок завершився перемогою греків (1:0).

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