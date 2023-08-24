Ярмоленко випав зі складу Динамо перед матчем проти Бешикташа
Динамо зазнало величезної втрати перед першим матчем проти Бешикташа в рамках плей-офф кваліфікації Ліги конференцій.
Андрій Ярмоленко не потрапить до заявки киян на сьогоднішню зустрічі, стверджує Динамо Киев Inside. Причина – проблеми зі здоров'ям.
Динамо – Бешикташ: де дивитися матч Ліги конференцій
Влітку Ярмоленко повернувся до Динамо і відразу став ключовим гравцем для команди Луческу. 33-річний вінгер провів 5 матчів та відзначився 3 голами. Також ветеран потрапив до заявки збірної України на вересневі матчі відбору Євро-2024 проти Англії (9-го) та Італії (12-го).
Нагадаємо, зустріч Динамо – Бешикташ відбудеться сьогодні, початок о 20:00 за київським часом. Матч-відповідь у Стамбулі запланований на 31 серпня і визначить володаря путівки до групового етапу Ліги конференцій.
Динамо – Бешикташ: анонс матчу кваліфікації Ліги конференцій