Динамо зазнало величезної втрати перед першим матчем проти Бешикташа в рамках плей-офф кваліфікації Ліги конференцій.

Андрій Ярмоленко не потрапить до заявки киян на сьогоднішню зустрічі, стверджує Динамо Киев Inside. Причина – проблеми зі здоров'ям.

Динамо – Бешикташ: де дивитися матч Ліги конференцій

Влітку Ярмоленко повернувся до Динамо і відразу став ключовим гравцем для команди Луческу. 33-річний вінгер провів 5 матчів та відзначився 3 голами. Також ветеран потрапив до заявки збірної України на вересневі матчі відбору Євро-2024 проти Англії (9-го) та Італії (12-го).

Нагадаємо, зустріч Динамо – Бешикташ відбудеться сьогодні, початок о 20:00 за київським часом. Матч-відповідь у Стамбулі запланований на 31 серпня і визначить володаря путівки до групового етапу Ліги конференцій.

Динамо – Бешикташ: анонс матчу кваліфікації Ліги конференцій