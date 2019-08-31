Ярмоленко відзначився дебютним голом в сезоні у матчі проти Норвіча

Англія — 18:57 1168
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Манчестер Сіті з Зінченком знищив Брайтон, Челсі втратив перемогу над Шеффілд Юнайтед: 4-й тур АПЛ, матчі суботи
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Вест Хем здобув другу поспіль перемогу – Ярмоленко забив блискучий гол і став одним з найкращих у матчі АПЛАнглія — 18:54 6273
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Баварія познущалася над Майнцом, Шальке здобув першу перемогу в сезоні: 3-й тур Бундесліги, матчі суботиНімеччина — 18:32 190
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Золоті "нульові": Динамо проти Реала, українець у Ліверпулі, (не)лисий Вацко і ще 22 фото "старої школи"Овертайм — 16:30 1673
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Манчестер Сіті – Брайтон: Зінченко потрапив до стартового складу "містян"Англія — 16:21 347