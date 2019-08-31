toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ВОРСКЛА - ОЛЕКСАНДРІЯ САУТГЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ТРАНСФЕРИ

Ярмоленко відзначився дебютним голом в сезоні у матчі проти Норвіча

18:25 5675 Читать на русском
Ярмоленко відзначився дебютним голом в сезоні у матчі проти Норвіча
Андрій Ярмоленко / Фото із соцмереж

Український хавбек Вест Хема відкрив лік своїм голам в чемпіонаті Англії 2019/20.

24’ Себастьян Аллє
56’ Андрій Ярмоленко
 
24’ Себастьян Аллє
56’ Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко подвоїв перевагу "молотків" у матчі четвертого туру АПЛ проти Норвіча.

Вест Хем здобув другу поспіль перемогу – Ярмоленко забив блискучий гол і став одним з найкращих у матчі АПЛ

Гравець збірної України скористався відскоком від суперника і з лету точно пробив у ближню дев'ятку воріт Тіма Крула – 2:0.

blog_ava
Реал узгодив трансфер Бруну Фернандеша за космічну суму, – ЗМІ
06:00
2585
Теги
Головне Відеоновини Англія Українці за кордоном Вест Хем - Норвіч Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
21
хв
Ювентус
21:45
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук