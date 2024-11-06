"Перші три гри ми провели проти дуже сильних суперників з італійської та німецької ліг. Наші результати поки що незадовільні, але на це є об'єктивні причини.

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Ми оптимісти й будемо боротися за кожне очко в наступних іграх. Нічого не втрачено, у нас будуть шанси здобути очки та поборотися за вихід у плей-офф", – цитує Ярмоленка офіційний сайт Гамбурга.

Нагадаємо, свій наступний поєдинок у Лізі Європи кияни проведуть вже у найближчий четвер, 7 листопада. У Гамбурзі підопічні Олександра Шовковського прийматимуть угорський Ференцварош. Початок зустрічі о 22:00.

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