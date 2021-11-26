Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко поділився думками від перемоги в матчі 5-го туру Ліги Європи проти Рапіда.

"Вітання, командо! Ми продовжуємо наш шлях у Лізі Європи і сьогодні підтвердили наші амбіції вийти з групи з першого місця", – написав Ярмоленко у своєму Instagram.

Феєрія Ярмоленка у відеоогляді матчу Рапід – Вест Хем – 0:2

Відзначимо, що українець став одним з головних героїв матчу Рапід – Вест Хем. Спочатку Андрій відзначився сам, а потім заробив пенальті, з якого забили другий гол.

До слова, Ярмоленко провів 15 матчів у складі "молотків" у всіх змаганнях, у яких забив 1 гол та віддав 3 асисти.

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