Ярмоленко відреагував на свій перфоманс у складі Вест Хема в Лізі Європи
08:55 - Читать на русском
Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко поділився думками від перемоги в матчі 5-го туру Ліги Європи проти Рапіда.
завершено
Андрій Ярмоленко 40’
Марк Нобл 45+2’
40’ Андрій Ярмоленко
45+2’ Марк Нобл
"Вітання, командо! Ми продовжуємо наш шлях у Лізі Європи і сьогодні підтвердили наші амбіції вийти з групи з першого місця", – написав Ярмоленко у своєму Instagram.
Феєрія Ярмоленка у відеоогляді матчу Рапід – Вест Хем – 0:2
Відзначимо, що українець став одним з головних героїв матчу Рапід – Вест Хем. Спочатку Андрій відзначився сам, а потім заробив пенальті, з якого забили другий гол.
До слова, Ярмоленко провів 15 матчів у складі "молотків" у всіх змаганнях, у яких забив 1 гол та віддав 3 асисти.
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