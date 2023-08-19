Півзахисник Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко болісно сприйняв звістку про ракетні обстріли Чернігова.

Ярмоленко у своєму Instagram репостнув два відео з наслідками ранкових обстрілів Чернігова російськими варварами.

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До першого ролику Андрій написав: "Тримайся, рідненький", а в другій сторіс – "Русня й**ана".

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали ракетного удару по центру Чернігова, влучивши у Драмтеатр. За останніми даними, постраждало щонайменше 117 людей, серед яких 7 загиблих.

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