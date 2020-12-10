"Що найбільше вражає мене в англійському футболі? Є одна дуже цікава особливість. У більшості матчів завжди є явний фаворит, але якщо ви після гри подивитеся на результати, то побачите, що майже кожних вихідних трапляється як мінімум один досить великий сюрприз.

Ярмоленко не збирається покидати Вест Хем попри чутки про розрив контракту

Навіть "андердог" може обіграти топ-клуб. Також в АПЛ дуже багато класних гравців – тут футбол на найвищому рівні. Він тут дуже швидкий, з високою інтенсивністю і вимагає хороший фізичної підготовки. Тут нелегко грати", – сказав Ярмоленко в інтерв'ю Transfermarkt.

Нагадаємо, у поточному сезоні українець провів у футболці Вест Хема 8 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі.

Челсі переміг Лідс і очолив АПЛ, Манчестер Юнайтед переграв Вест Хем і повернувся у зону Ліги чемпіонів