Хавбек Динамо Андрій Ярмоленко завдяки голу у ворота ЛНЗ покращив свої позиції у переліку найкращих голеадорів у історії УПЛ.

Гол Ярмоленка у ворота ЛНЗ став 103-м для Андрія в матчах чемпіонату України, інформує Суспільне.

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Це дозволило легенді Динамо наздогнати колишнього форварда киян та Шахтаря Жуніора Мораєса, якому знадобилось на 43 поєдинки менше для досягнення цієї цифри. Ярмоленко досить близько до Андрія Воробея, який настріляв 105 голів за 315 матчів. Очолює список Максим Шацьких – 124 забитих м'ячі у 341 грі.

Зауважимо, що Динамо перестріляло ЛНЗ (4:2) у поєдинку 8-го туру, а Ярмоленко відзначився четвертим голом у поточному сезоні. Саме Андрій разом з Максимом Задеракою очолюють список бомбардирів поточного сезону.

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