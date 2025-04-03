Лідеру Динамо Андрію Ярмоленко не припала до душі фамільярність, з якою вболівальники звертались до нього.

Напередодні Динамо в рамках 1/4 фіналу Кубка України здолало Рух (1:0) і пробилось до півфіналу турніру. Півзахисник киян Андрій Ярмоленко розпочав гру на лаві для запасних, з'явившись на полі лише на 70-й хвилині, замінивши Брагару.

Динамо здолало Рух і пробилося в 1/2 Кубка України – сенсаційний Герреро, крутий дебют 23-річного, травма зятя Суркіса

Під час розминки 35-річний футболіст вступив у перепалку з вболівальником, провівши з ним виховну бесіду: "Дивись, тобі скільки років? 14? А мені 35. Я старший за тебе на скільки років? Порахуй. На 21. І ти як мене називаєш? Ярмола, Ярмола?".

Цікаво, що така поведінка вінгера Динамо викликала критику з боку уболівальників, які поспішили "насипати" йому в коментарях.

Нагадаємо, раніше екс-форвард киян Артем Мілевський мав серйозні претензії до Владислава Ваната, який не виявив гідної поваги до скандального нападника, посмівши розповісти про нього анекдот.