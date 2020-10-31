Як відомо, сьогодні, 31 жовтня, відбудеться бій українського боксера Олександра Усика з британцем Дереком Чісорою.

Ярмоленко подарував Усику футболку Вест Хема

Слова підтримки нашому бійцю висловив півзахисник Вест Хема та збірної України Андрій Ярмоленко. Відеозвернення футболіста виклав офіційний Твіттер лондонської команди.

"Олександре, ласкаво просимо до Лондона (поєдинок пройде на Wembley Arena в Лондоні – прим.). Всі українці будуть підтримувати тебе. Вперед і удачі", – сказав Ярмоленко. Усик у свою чергу відповів: "Привіт Андрію! Велике дякую. Хорошої тобі гри у суботу (Вест Хем на виїзді зустрічався з Ліверпулем – прим.). Вперед, "молотки".

Нагадаємо, раніше Ярмоленко подарував Усику іменну футболку Вест Хема.

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