"Важкий матч. Звичайно, незадоволені результатом. Але якщо бути відвертим, вважаю, ми не награли на перемогу. Ми будемо працювати. Все буде вирішуватися в Боснії і Герцеговині. Потрібно зробити висновки і взяти три очки там.

Україна – Боснія і Герцеговина – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Боснія показала хорошу гру. Це хороша команда, у якій є багато чудових футболістів, які грають у хороших командах. Була важка гра. Як мені здається, нічийний результат – те, на що награли обидві команди. Мій гол? Хороший, командний. Велика заслуга Циганкова. Вся команда – молодець. Билися, старалися. Але, як мені здається, потрібно більше грати з м'ячем, більше контролювати гру, грати на своїх сильних якостях.

Я – найкращий гравець матчу? Вже говорив, що індивідуальні нагороди – це добре. Спасибі всім уболівальникам, які прийшли за не найкращої погоди нас підтримати. І всім уболівальникам, які дивилися вдома біля телевізорів. Але для мене найголовніше – результат команди. Сьогодні його немає. Тому трохи засмучений", – сказав Ярмоленко в ефірі ТК Футбол.

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