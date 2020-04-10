Ярмоленко у Вест Хемі 2020/21: продати не можна залишити – думка британського ЗМІ, який озвучив вердикт українцю

Англійські журналісти не впевнені у перспективах Андрія Ярмоленка у Вест Хемі. На їхню думку, українець вартий місця в команді, але у той же час його не бачать в основній обоймі Девіда Мойєса.

Британські журналісти, користуючись вимушеною паузою у сезоні 2019/20, проаналізували перспективи усіх без винятку футболістів Вест Хема, кольори якого захищає Андрій Ярмоленко. За 9 турів до фінішу Прем'єр-ліги команда Девіда Мойєса балансує на межі зони вильоту. У "молотів" 27 набраних очок – стільки ж у Борнмута та Уотфорда, які поступаються Вест Хему лише за різницею м'ячів. Астон Вілла відстає на 2 бали, та й навіть останній Норвіч ще не зовсім безнадійний – 21 пункт. Якщо чемпіонат все ж відновиться, то боротьба за виживання буде вкрай запеклою – на кону не лише місце в елітному дивізіоні топового чемпіонату світу, а й серйозні гроші. В умовах кризи цей фактор у жодному разі не слід відкидати.

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Днями ФІФА прийняла офіційне рішення щодо зміни дат літнього трансферного вікна-2020. Як воно буде на практиці – не знає ніхто, все залежить від дати завершення поточної кампанії. Втім, очевидно, що клуби все ж отримають можливість підсилення складу. Журналісти порталу Football.London спрогнозували перспективи усіх 27-ми гравців першої команди Вест Хема – кого варто залишити, а кого слід позбутися. Із суттєвою ремаркою – за умови, що "молоти" зуміють зберегти прописку в АПЛ на наступний сезон.

Зрозуміло, що нас, перш за все, цікавить Андрій Ярмоленко, для якого поточну кампанію не можна назвати вдалою. Вінгер збірної України востаннє виходив на поле ще у поєдинку проти Саутгемптона 14 грудня. З того часу 30-річний Ярмоленко відновлювався від травми стегна та готувався до повернення на поле, але дуже невчасно втрутилася пандемія COVID-19, яка позбавила футболу практично всю Європу.

На думку ЗМІ, саме проблеми зі здоров'ям є основною халепою Ярмоленка в Лондоні. Коли він у формі, то заслуговує на місце у старті, позаяк на момент травми вважався одним із найгостріших гравців у команді тоді ще Мануеля Пеллегріні.

"Ярмоленко – один з тих гравців, які боролися з травмами, а тому не досяг тих висот, на які здатен. Але коли він грав, то продемонстрував, що може забивати та створювати голи, тому цього футболіста варто зберегти в команді", – підсумували журналісти свої враження про виступи українського вінгера.

На думку видання, місця у складі "молотів" заслуговують і конкуренти Ярмоленка – Пабло Форналс, Роберт Снодграс, Майкл Антоніо та Джаррод Боуен. Серед тих, кому "вказали на вихід", опинилися, зокрема, екс-півзахисник збірної Англії Джек Вілшер, Карлос Санчес, Артур Масуаку, Раян Фредерікс та голкіпер Роберто.

До слова, за час відсутності Ярмоленка Вест Хем виграв лише 2 поєдинки АПЛ із останніх 12-ти та набрав 8 очок. Для порівняння – у 15-ти матчах з українцем на полі "молоти" перемогли 5 разів, 4 рази зіграли унічию та 6 разів поступилися. За 829 хвилин в АПЛ Андрій забив 3 голи та віддав 1 асист. Це вже дещо краще, ніж у сезоні 2018/19 – тоді Ярмоленко забив двічі та одного разу асистував партнеру, а всього мав у активі лише 549 хвилин.

Також журналісти того ж Football.London в іншому матеріалі спрогнозували стартовий склад команди Девіда Мойєса на наступний сезон. Звісно, за умови, що "молоти" виступатимуть у Прем'єр-лізі, адже потенційний виліт у Чемпіоншип призведе до масового відходу лідерів – не виключено, що в такому разі Вест Хем покине і український атакувальний півзахисник. У будь-якому разі, на думку видання, чекати серйозних трансферів від Вест Хема не варто – як і всі інші клуби, лондонці суттєво постраждали від фінансової кризи через переривання сезону. Тому, на думку репортерів порталу, кістяк команди Девіда Мойєса формуватимуть наявні футболісти. Парадоксально, але наразі Ярмоленка не бачать навіть серед запасних. І це в той час, як самі ж наголошують на його потенціалі!

До слова, після приходу Девіда Мойєса активно поширювалися чутки про можливий відхід Ярмоленка. У зимове трансферне вікно українцем начебто активно цікавився турецький Бешикташ. За інформацією британських ЗМІ, Андрій отримує 115 тисяч фунтів на тиждень – це найвищий показник у команді, але сказати, що вінгер відпрацьовує ці кошти, не можна у жодному разі. П'ять голів та два асисти – не зовсім той показник, якого чекали у Лондоні, підписуючи гравця дортмундської Борусії за 20 млн євро влітку 2018-го... Навіть у Німеччині показники були кращі – 26 матчів, 6 голів та 6 гольових передач. Регрес українця вплинув і на його трансферну вартість – той же Transfermarkt менш ніж за рік знизив ціну Андрія з 20 до 9,5 млн євро. Негативна тенденція очевидна.

На жаль, після відходу з Динамо Ярмоленко лікується набагато більше, ніж грає, адже проблеми почалися ще у дортмундській Борусії. Нещодавно сам Андрій заявив, що готовий через деякий час повернутися в УПЛ. "Динамо – моя рідна команда, завжди з теплотою в серці говорю про цей клуб. Подивимося, що буде в майбутньому, як все складеться, але не виключаю варіант повернення в київський клуб. Якщо я буду потрібен, то завжди радий допомогти", – заявляв Ярмоленко буквально 2 тижні тому.

Зауважимо, контракт Андрія з Вест Хемом чинний до 30 червня 2022 року з опцією продовження ще на сезон.

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