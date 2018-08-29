Ярмоленко у матчі Вімблдон – Вест Хем: відео усіх дій українця і дуже неоднозначна реакція фанатів

Андрій Ярмоленко дебютував у стартовому складі Вест Хема. Українець зіграв проти Вімблдона у Кубку ліги 90 хвилин і був замінений у компенсований час.

Насамперед відзначимо, що Ярмоленко дивом не забив дебютний гол за лондонський клуб – гравець Вімблдона виніс м'яч з порожніх воріт головою після удару 28-річного українця. Андрій також традиційно багато фінтив, загострював і віддав мінімум 3 розкішні паси, після яких партнери могли забивати, але не склалось. Екс-динамівець 4 рази пробивав по воротах, з яких 2 – влучно. Відчувалась і відсутність вагомої ігрової практики – браку в передачах було вдосталь, вистачало і невдалих ігрових рішень.

"Ворожнеча з президентом закінчилась": чому Ярмоленко майже не грає за Вест Хем

Загалом українець може занести цей матч собі в актив. Попри деякі критичні відгуки у цілому реакція на його гру була схвальною.

Пеллегріні розповів, чому не ставить Ярмоленка в старті

Головний інсайдер ВХЮ відзначає, що команда грала проти середняка 3-го за статусом дивізіону та ще й у більшості, але "Ярмоленко показав, що у нього є талант". Не Андерсон, який вийшов і зробив велику різницю, але хоч щось.

Dominated the possession, as we should when a league 1 team is down to 10 men.Anderson made a huge difference. Snodgrass played well today.Yarmolenko showed he has talent and Rice was very solid must have 100% pass rate today!We need to be more clinical! Upwards now pls WHU — ExWHUemployee (@ExWHUemployee) 28 серпня 2018 р.

"Ярмоленко – єдиний гравець на полі, який намагається виграти для нас цю гру".

Yarmolenko is the only player on the pitch trying to win us this game. — WHUFC (@IRONSSSS) 28 серпня 2018 р.

"Ярмоленко – це чистий клас. Він повинен грати кожну гру в основі"

Yarmolenko is pure class. Needs to start every game — Matt (@IssaGotSauce) 28 серпня 2018 р.

"Ярмоленко і Снодграс вразили сьогодні. Потрібно однозначно випускати Ярмоленка у старті на Вулверхемптон, якщо він повністю готовий!"

Yarmolenko and Snodgrass impressed me tonight. Would definitely start Yarmolenko Vs Wolves if he’s fully fit! — Sam (@_Hoggs95) 28 серпня 2018 р.

Відзначають тактичні маневри Андрія і Лукаса Переса, які гарно відкривались ще до вилучення суперника

"Ярмоленко у 10 разів кращий за Антоніо. Він буде витворяти чудові речі проти команд, 7 гравців яких не сидять у своєму штрафному".

Yarmolenko is 10x times the player Antonio is, he will do wonders against a team who doesnt have 7 men in the penalty box. — Guille (@guille_armero) 28 серпня 2018 р.

Водночас з'явились і негативні та іронічні коментарі, як оцей: "Що не так з Яроленком. Якийсь тип, схожий на нього, вкрав його футболку".

Оглядач The Guardian тролить українця за його форму: "Андрій грає на Кінгсмідоу потішно. Він буде радий почути, що внизу по дорозі розташований великий B&Q".

Andriy Yarmolenko playing at Kingsmeadow is fun. He'll be excited to hear about the massive B&Q just down the road — Barney Ronay (@barneyronay) 28 серпня 2018 р.

Нарікають і на те, що гравець, який діє на правому фланзі, завжди старається підправити під ліву: "У Ярмоленка є права нога?"

"На мій погляд, що більше цей Ярмоленко старається, то гірше виходить"

"Ярмоленку потрібно швидко пристосуватися до англійського футболу. Занадто повільно, біг підтюпцем, обрізки".

Yarmolenko needs to adjust to English football quickly. Too slow, needs to close down, jogging doesn't cut it mate. — Jamie (@jamiewhusteele) 28 серпня 2018 р.

"Чи можна організувати пошукову групу для того, щоб знайти праву ногу Ярмоленка?"

Can a search party be organised to find Yarmolenko's right foot? — HammerUK (@mjd_hammer) 28 серпня 2018 р.

"Ярмоленко нагадує Фегулі. Думаю, у нього будуть деякі чудові матчі за нас, але також ми побачимо у його виконанні гру, черех яку фанати рватимуть на собі волосся".