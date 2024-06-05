"Враження позитивні, адже грали, між іншим, у гостях зі збірною Німеччини. Це дуже потужна команда, в якій багато гравців найвищого рівня. Ми досить пристойно оборонялися та відповідали контратаками. Були моменти, коли ми контролювали м'яч по декілька хвилин. Ця гра стовідсотково піде нам на користь.

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Перед матчем тренерський штаб казав нам, що головне – вийти на поле й показати свій максимум. Виконати те, що ми награвали ці три-чотири дні. А результат не стояв на першому місці. Хоча щоразу, коли ти граєш за збірну, то хочеш перемагати, байдуже, офіційний це матч чи ні. Хлопці виклалися на всі сто відсотків, молодці!

Андрій Ярмоленко мене вже травить, жартує, що я граю за збірну лише проти топ-команд, коли треба мучитися. Мовляв, кар'єру роблю, зі слабкими збірними не граю. У цьому поєдинку ми могли відчути атмосферу прийдешнього Євро. Ми ж в Україні граємо іноді один матч п'ять годин і без глядачів, тому важливо було побачити повний стадіон", – цитує Сватка прес-служба УАФ.

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