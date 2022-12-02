Аль-Айн зіграв контрольний поєдинок під час паузи в чемпіонаті ОАЕ. Андрій Ярмоленко віддав асист і став одним із героїв зустрічі.

Товариський матч

Аль-Раед – Аль-Айн – 1:2

Поки увага більшості вболівальників прикута до чемпіонату світу-2022 у Катарі, команда Сергія Реброва зіграла контрольний матч проти Аль-Раеда – представника Саудівської Аравії (11 місце турнірної таблиці).

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Вже на 11-й хвилині Аль-Айн забив. Гол створив Андрій Ярмоленко. Вінгер збірної України обігрався з партнером і правою ногою викотив Лабі на порожні ворота. Згодом саудити відігралися, але останнє слово було за командою з ОАЕ.

На 90+6-й хвилині Аль-Айн вирвав перемогу – успіх приніс ще один кутовий, який завершився ударом у поперечину і влучним добиванням. 2:1 – перемога підопічних Сергія Реброва.

Нагадаємо, команда українців посідає 5 місце в чемпіонаті ОАЕ. Андрій Ярмоленко зіграв за Аль-Айн 10 офіційних матчів, у яких забив 3 голи та віддав 4 асисти.

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