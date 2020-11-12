Ярмоленко став 4-м гравцем в історії збірної України, який не реалізував 11-метровий удар в ігровий час (без урахування серії післяматчевих пенальті). 31-річний вінгер Вест Хема – перший футболіст національної команди, що не забив пенальті більше одного разу. Це другий невдалий удар в кар'єрі Ярмоленка.

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Раніше у матчах збірної 11-метрові не реалізовували Максим Калініченко (2007 рік, спаринг з Ізраїлем), Андрій Шевченко (2009 рік, матч проти Англії), Євген Коноплянка (2016-й, поєдинок з Ісландією) та той-таки Андрій Ярмоленко (гра з Македонією, 2014 рік).

Загалом українці реалізували 29 пенальті з 34-х – знову ж таки, без урахування післяматчевих 11-метрових. Ярмоленко не забив другий удар з шести спроб. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Цікаво, що обидва невдалі удари Ярмоленка прийняв на себе каркас воріт. У 2014 році ворота Македонії врятувала поперечина.

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