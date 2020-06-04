Ярмоленко стане одним з головних підсилень Вест Хема – тренер задоволений формою українця

Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс радий поверненню багатьох травмованих гравців, серед яких і Андрій Ярмоленко.

"Ми підштовхували гравців відновлюватися після травм, це стане серйозним підсиленням для нас. У Фредерікса була сильна травма плеча перед паузою, яка дала йому шанс одужати.

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Те саме з Ярмоленком – він був не зовсім готовий до гри, тому перерва дала йому чудовий шанс набрати форму. Вілшер – ще один гравець, який нещодавно одужав і перебуває в хорошому стані, тому ми бачимо ознаки цього. Всі клуби будуть почуватися однаково, з гравцями в однакових ситуаціях – вони раді отримати регулярні тренування, але деякі будуть відчайдушно намагатися повернутися і зіграти в матчах", – заявив Мойєс в коментарі офіційному сайту Вест Хема.

Нагадаємо, востаннє Ярмоленко виходив на поле у офіційному матчі 14 грудня минулого року – 17 тур АПЛ проти Саутгемптона. До цього гравець збірної України відзначився 3 голами та одним асистом в 15 поєдинках АПЛ.

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