Ярмоленко справляє гарне враження, напругу в Борусії можна намацати, – Штегер перед дербі з Шальке

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко може повернутись на поле в рурському дербі Шальке – Борусія Д, яке відбудеться в неділю, 15 квітня.

Головнй тренер дортмундського клубу Петер Штегер поспілкувався з журналістами напередодні битви проти кобальтових.

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"Команда добре укомплектована. Аканджі повернувся до роботи, Піщек має бути готовим на неділю. Ярмоленко протягом тижня тренується без жодних обмежень і справляє гарне враження. Лише Геррейро і Кагава точно не зможуть зіграти.

У дербі немає фаворита. Це унікальний матч. Я дуже поважаю гру Шальке в цьому сезоні. Вони – єдиний колектив з великим командним духом і гарною організацією гри. Ця команда створює загрози після стандартів і перебуває у відмінній формі. Я отримую дуже багато порад від людей, як ми маємо зіграти. Я радий (сміється, – прим. "Футбол 24"), бо це означає, наскільки важливим є найближчий матч.

Кожен розуміє, що вихід у Лігу чемпіонів – наша головна мета. Ми згадуємо про 4:4, але говоримо не тільки про ту гру. Напругу всередині команди можна фактично помацати. Так все наелектризовано", – розповів Штегер німецьким ЗМІ.

Нагадаємо, недільний матч проти Шальке Коноплянки може стати першим для Ярмоленка після серйозної травми.