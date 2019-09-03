Ярмоленко: Штучне поле у Вільнюсі не стане проблемою в матчі проти Литви

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко поділився очікуваннями від матчу кваліфікації до Євро-2020 проти Литви.

"Я скучив за хлопцями, було про що поговорити, але всі розуміють, наскільки серйозна гра очікує на нас у Вільнюсі.

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Через травму я дуже довго не грав. Зараз набираю кондиції. Відчуваю себе добре, але ще потрібно трохи часу, щоб вийти на пік готовності. Але якщо тренер довірить мені місце в складі на матч з Литвою, я готовий залишити всі сили на полі.

Зараз штучні поля такої якості, що ми не повинні довго до них звикати. До речі, проконсультувався з лікарями, і вони дозволили мені грати на такому покритті. Моя нещодавня травма не є протипоказанням для цього.

Трансфер Коноплянки до Шахтаря? Нормально. У кожного футболіста своя доля. Я знаю, що Женя відмінний виконавець, тому такого гравця хоче отримати будь-який клуб", – поділився Ярмоленко у коментарі Команда№1.

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