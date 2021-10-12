Півзахисник Вест Хема та збірної України Андрій Ярмоленко впевнено крокує до свого рекорду.

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко відкрив рахунок у матчі кваліфікації до ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини.

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Для 31-річного футболіста це вже 44-й м'яч за національну команду в історії. Нагадаємо, абсолютним рекордсменом за голами у футболці "синьо-жовтих" залишається легенда українського футболу Андрій Шевченко, у якого 48 м'ячів.

Варто відзначити, що Ярмоленко забив у 6-му поспіль матчі на Арені Львів.

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