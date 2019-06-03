Ярмоленко: Шевченко дав мені можливість провести час у збірній України

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко розповів, як перебування у складі національної команді сприяє відновленню після травми.

"Андрій Шевченко дав мені можливість провести час з хлопцями. Для мене дуже важливо – тренуватися не індивідуально, а в загальній групі, відчувати ігровий ритм, щоб якомога швидше набрати форму і своєю грою допомагати як збірній, так і клубу", – цитує Ярмоленка terrikon.com.

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Нагадаємо, Ярмоленко, який пропустив останні півроку через розрив ахіллового сухожилля, поки що не готовий допомогти національній команді.

Проте, гравець Вест Хема перебуває в Харкові, щоб підтримати партнерів по команді і набрати необхідну форму.

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Найближчі зустрічі відбору на Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка проведуть на Арені Львів – зіграють проти Сербії і Люксембургу (7 і 10 червня відповідно).