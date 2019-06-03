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Ярмоленко: Шевченко дав мені можливість провести час у збірній України

08:25 441 Читать на русском
Ярмоленко: Шевченко дав мені можливість провести час у збірній України
Андрій Ярмоленко (ліворуч) / УАФ

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко розповів, як перебування у складі національної команді сприяє відновленню після травми.

"Андрій Шевченко дав мені можливість провести час з хлопцями. Для мене дуже важливо – тренуватися не індивідуально, а в загальній групі, відчувати ігровий ритм, щоб якомога швидше набрати форму і своєю грою допомагати як збірній, так і клубу", – цитує Ярмоленка terrikon.com.

Ярмоленко не готується до матчів збірної України проти Сербії та Люксембургу

Нагадаємо, Ярмоленко, який пропустив останні півроку через розрив ахіллового сухожилля, поки що не готовий допомогти національній команді.

Проте, гравець Вест Хема перебуває в Харкові, щоб підтримати партнерів по команді і набрати необхідну форму.

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Найближчі зустрічі відбору на Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка проведуть на Арені Львів – зіграють проти Сербії і Люксембургу (7 і 10 червня відповідно).

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