Ярмоленко: Розумію вболівальників Динамо – вони хочуть тільки перемог

Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко поділився своєю думкою щодо нинішнього стану київського Динамо.

"Регрес Динамо? Це класна команда, в якій багато молодих футболістів. Думаю, що просто потрібне терпіння. Команда не будується за один-два роки.

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Розумію вболівальників – вони хочуть тільки перемог, а Динамо іноді показує не ту гру, яку вони хочуть бачити. Потрібно потерпіти. Упевнений, що, можливо, в наступному сезоні команда буде чемпіоном.

Хто з молоді прогресує найбільше? Всі. Миколенко, Шепєлєв, Циганков, Бєсєдін. Класні пацани з задатками бути лідерами збірної.

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Чи спілкуюся я з Суркісом? Іноді зідзвонюємося. Я багато чим зобов'язаний клубу і президенту. Завжди приємно з ним зустрітися або поговорити", – сказав Ярмоленко в ефірі програми "Триндец".