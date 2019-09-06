Ярмоленко розповів, про що найчастіше його питають англійці

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко розповів, що найбільше цікавить англійців про Україну.

"Питають про нового президента, війні. Цікавляться, як ситуація в Києві і Донецьку. Також часто запитують про наших боксерів – Усика і Ломаченка", – цитує Ярмоленка sport.ua.

Ярмоленко лідирує у голосуванні за найкращий гол Вест Хема у серпні

Андрій Ярмоленко перебрався у Вест Хем влітку 2018 року, але пропустив більшу частину сезону 2018/19 через травму ахілла. У цьому сезоні вже відзначився голом у ворота Норвіча, який претендує на звання найкращого м'яча "молотків" у серпні.

Євро-2020, Литва – Україна: незручний суперник і жахи Шевченка – вони у 20 разів дешевші, але мають підступну зброю