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Ярмоленко розповів, про що найчастіше його питають англійці

20:11 14 Читать на русском
Ярмоленко розповів, про що найчастіше його питають англійці
Андрій Ярмоленко / ФК Вест Хем

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко розповів, що найбільше цікавить англійців про Україну.

"Питають про нового президента, війні. Цікавляться, як ситуація в Києві і Донецьку. Також часто запитують про наших боксерів – Усика і Ломаченка", – цитує Ярмоленка sport.ua.

Ярмоленко лідирує у голосуванні за найкращий гол Вест Хема у серпні

Андрій Ярмоленко перебрався у Вест Хем влітку 2018 року, але пропустив більшу частину сезону 2018/19 через травму ахілла. У цьому сезоні вже відзначився голом у ворота Норвіча, який претендує на звання найкращого м'яча "молотків" у серпні.

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Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Англія Українці за кордоном
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