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Ярмоленко розповів, чому покинув Борусію Д

14:19 1217 Читать на русском
Ярмоленко розповів, чому покинув Борусію Д
Андрій Ярмоленко / фото із соцмереж

Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко назвав причини, через які йому довелося покинути Борусію Д.

"Що стосується моєї кар'єри в Борусії, то перша половина сезону в Дортмунді була хорошою, але потім я отримав травму, а головний тренер змінився.

Коли я відновився то зрозумів, що на мене в команді не розраховують. Петера Боса змінив Петер Штегер, який не бачив мене в складі. Це було важко, але я все одно старався і показував себе на тренуваннях.

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Зі мною вже траплялося подібне. Я починав свою кар'єру в Чернігові, коли мені було 13, я поїхав в академію Динамо. Я пограв там шість чи сім місяців, після чого головний тренер відправив мене додому, сказавши, що мого рівня не достатньо для Динамо. Я повернувся в Чернігів, а через три роки Динамо довелося заплатити за мій перехід гроші", – цитує Ярмоленка The Times.

"Улюблений гравець в історії Вест Хема – Паоло Ді Каніо", – Ярмоленко дав експрес-інтерв'ю клубній прес-службі

Теги
Англія Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Петер Бос Петер Бос Петер Штегер Петер Штегер
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