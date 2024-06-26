Капітан збірної України Андрій Ярмоленко не марить тим, щоб обов'язково стати найкращим бомбардиром команди. Наразі він відстає від Андрія Шевченка (48) лише на два голи.

"Якщо чесно, мені вже так набридли люди, журналісти, які це питають (про рекорд голів за збірну). Може, вони подивляться й перестануть ставити ці питання. Для мене важливо інше. Ось ти кажеш, що для мене це четверте Євро. Мені приємно перебувати на цьому Євро. Приємно, що граю, віддаю всі сили за свою країну – ось це для мене класно.

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Ну, рекорди. Добре, поб’ю я, наприклад, рекорд Шевченка, ну, попишете один день "Ярмоленко побив рекорд". Історія – вона є, нікуди не подінеться. Є футболісти, які зіграли 100 матчів, 10 матчів – це вже історія. Вони грали в національній команді. Для мене це найголовніше – бути частиною національної збірної. Це так, для мене важливо.

Голи – це таке. Сьогодні можеш забити, завтра – не забити. Вийде побити цей рекорд – класно. Не вийде – нічого страшного, значить, Андрій Миколайович заслуговує бути першим", – сказав Ярмоленко для vZbirna.

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