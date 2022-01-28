Ярмоленко проводить відпустку в ОАЕ – зустріч з Ребровим та спекотні фото дружини з пляжу
14:23 - Читать на русском
Сім'я вінгера Вест Хема та збірної України Андрія Ярмоленка вирішила відвідати теплі краї.
Андрій Ярмоленко обрав Дубай для зимової відпустки. В ОАЕ лідер збірної України зустрівся з легендою Динамо, а нині головним тренером Аль-Айна Сергієм Ребровим.
Інна, дружина вінгера Вест Хема, опублікувала кілька світлин з сонячного пляжу. "Ледь вмовила на сімейне фото", – написала Інна в Instagram.
Нагадаємо, у нинішньому сезоні Ярмола провів за Вест Хем 21 матч, в яких відзначився голом та трьома асистами.
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