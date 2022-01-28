Андрій Ярмоленко обрав Дубай для зимової відпустки. В ОАЕ лідер збірної України зустрівся з легендою Динамо, а нині головним тренером Аль-Айна Сергієм Ребровим.

Інна, дружина вінгера Вест Хема, опублікувала кілька світлин з сонячного пляжу. "Ледь вмовила на сімейне фото", – написала Інна в Instagram.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Ярмола провів за Вест Хем 21 матч, в яких відзначився голом та трьома асистами.